«بلدي جالو» يبحث مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي خطة التطوير المحلي

جانب من اجتماع المجلس البلدي جالو مع المؤسسة الألمانية، 15 يوليو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث المجلس البلدي جالو مع وفد من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي البرنامج «الليبي - الألماني» لدعم البلديات في ليبيا، وخطة التطوير المحلي والمؤسساتي.

جاء ذلك في اجتماع صباح اليوم الخميس بديوان المجلس، بحضور ممثلي ائتلاف شركتي مكتب ليبيا وآفاق ليبيا، ومفوضية مؤسسات المجتمع المدني والمنسق الإقليمي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين بلدة جالو والمؤسسة ووزارة الحكم المحلي وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.