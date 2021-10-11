عقيلة صالح ينهي زيارته للجزائر بعد الاطلاع على المصالحة الوطنية وموقفها من ترشحه للرئاسة

جانب من لقاء عقيلة صالح مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري في الجزائر، 9 أكتوبر 2021. (المجلس الشعبي)

أنهى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، زيارته إلى الجزائر التي استغرقت ثلاثة أيام، واطلع خلالها على تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية واستطلع موقف مسؤوليها بخصوص ترشحه للانتخابات المقبلة.

وخلال لقاء بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أطلع خبراء جزائريون في القانون وشخصيات سياسية رئيس مجلس النواب على تجربة المصالحة الوطنية؛ فيما قال صالح إنه مهتم بإمكانية استفادة ليبيا من هذه التجربة، وذلك بعدما اقترحت السلطات الجزائرية البدء في المشروع بهدف تهيئة الظروف السياسية الملائمة لتسهيل الوصول إلى انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد.

مشروع المصالحة الجزائري بدأ في التسعينيات

وتمكن صالح من الاطلاع على تجربة الوئام المدني ثم مشروع المصالحة الوطنية الذي تبنته الجزائر نهاية التسعينيات وجرى الاستفتاء عليه في العام 2005 ، حيث لفت الخبراء إلى الإطار القانوني للعفو عن الإرهابيين غير المتورطين في عمليات القتل، واستفادتهم من العفو، وإدماج عناصر الجماعات المسلحة وتعويض ضحايا العشرية السوداء.

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ووعد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، عقب لقائه بعقيلة صالح مساء الأحد، بدعم بلاده وتضامنها ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي من أجل استعادة الأمن والاستقرار، وإسنادها لليبيا حتى تحقيق المصالحة الوطنية ووضع حد نهائي للأزمة فيها، مشيراً إلى أن هذه المقاربة يتم التأكيد عليها باستمرار من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، وتم تكريسها خلال الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر نهاية أغسطس الماضي.

وتعد زيارة رئيس مجلس النواب الليبي الأولى من نوعها منذ يونيو 2020، وساهمت، بحسب خبراء، في تبديد الخلاف مع الجزائر على خلفية سوء فهم حول طبيعة الوفد الليبي الذي كان مقررا أن يصطحبه عقيلة خلال زيارته شهر يوليو من العام الماضي، حيث قبل دعوة من نظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم غالي، كان قد سلمها له السفير الجزائري لدى ليبيا، كمال حجازي.

موقف غير نهائي لعقيلة صالح من الانتخابات

وفي وقت لم يعلن فيه صالح موقفا واضحا ونهائيا من الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر وفق قانون صادق عليه البرلمان، يحاول جس نبض الدول الإقليمية الفاعلة من ترشحه وترشح شخصيات أخرى جدلية من شرق ليبيا.

وفي رد ضمني، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أن «المهم أن يكون هناك تعبير شعبي حقيقي في ليبيا وعندها لن يناقش أحد سلطة من أفرزهم الصندوق».

ولا تبدو الجزائر معترضة على تعديل خارطة الطريق الأممية، فقد قال تبون تعقيبا على تعديل تاريخ الانتخابات بليبيا وإجراء التشريعية منها شهر يناير المقبل وليس بالتزامن مع الرئاسيات كما كان مقررا سابقا، «لا بأس من ذلك وإذا احتاج الليبيون المساعدة فنحن على استعداد لذلك».

وأضاف: «اقترحنا على الأشقاء الليبيين الذين حضروا إلى الجزائر والذين يعترفون بالصعوبات التي تواجههم جراء التهديدات التي يصدرها من يريد عرقلة المسار، إنه ليس بالضرورة أن تجري الانتخابات في ليبيا في يوم واحد».

تبون: الانتخابات الحل النهائي للأزمة في ليبيا

ويمكن أن تجرى هذه الانتخابات في منطقة ثم منطقة أخرى وقد تستغرق هذه العملية شهرين، حسب اقتراح لرئيس الجزائر، معتبرا أن الانتخابات هي الحل النهائي للأزمة في ليبيا، قائلا إنه ليس بالضرورة إجراء هذه الاستحقاقات في يوم واحد بل يمكن أن تمتد لشهرين.

وكان عقيلة صالح، الذي استقبل الأحد من قبل الرئيس تبون، عبر عن تقديره لموقف الجزائر المبني على الوقوف على المسافة نفسها من كل الأطراف في ليبيا، وكذا الدور الذي تلعبه الجزائر من أجل إنجاح العملية الديمقراطية في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية.

وودع بوغالي رئيس مجلس النواب الليبي في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين.