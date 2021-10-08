«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا، بالسحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية شرقية على طول الساحل، بينما تكون شمالية شرقية اليوم على ساحل سرت، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر.

- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على غالب مناطق الساحل، بينما تكون من مساء اليوم شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل طبرق، سـرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.