«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 12:12 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيا، بالسحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية شرقية على طول الساحل، بينما تكون شمالية شرقية اليوم على ساحل سرت، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على غالب مناطق الساحل، بينما تكون من مساء اليوم شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل طبرق، سـرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيروش.. في مهمة إنقاذ سمعة «الفراعنة»
رياضة عالمية
فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
في العدد 307: إنزال رئاسي لإنقاذ الانتخابات.. وهدوء الجائحة
ليبيا
تضم 7 وزيرات.. الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين القانونية أمام الملك محمد ...
عربى
برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين ...
ليبيا
رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)
رياضة عالمية
عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
قرصنة منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»
علوم وتكنولوجيا
ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل
ليبيا
«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح للملاريا
دولى
نورلاند: اجتماع «5+5» فرصة لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا مازالت تقسم ليبيا
ليبيا
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يقرب البشرية من اختراق مرض السرطان