المنفي: سنظل متمسكين بالانتخابات حتى وإن كانت هناك 0.1% من إمكانية تنظيمها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 08:54 مساء
لقاء المنفي مع وفد مركز الحوار الإنساني، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المحلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أن المجلس سيظل متمسكًا بإجراء الانتخابات «حتى وإن كانت هناك نسبة 0.1% من إمكانية تنظيمها»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال لقائه، ظهر اليوم الخميس، رئيس مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمركز الحوار الإنساني، رومان قرآن جان، وعددًا من مستشاري المركز.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنّ وفد مركز الحوار الإنساني استعرض أمام المنفي أهم برامج المركز في ليبيا، في إطار العمل المشترك في الحفاظ على نجاح العملية السياسية والانتخابية في ليبيا.

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وأضاف أن المنفي أشاد خلال اللقاء بجهود مركز الحوار الإنساني في الوساطة وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكدًا «ضرورة احترام حرية وقيمة الإنسان، ورفض كل أشكال العنف، على أساس إنساني يعالج كل قضايانا الجوهرية».

كما قال رئيس المجلس الرئاسي لوفد مركز الحوار الإنساني «إننا سنظل متمسكين بالانتخابات حتى وإن كانت هناك نسبة 0.1% من إمكانية تنظيمها»، معربًا عن عميق امتنانه لفريق المركز على جهوده الدؤوبة للمساهمة في إنهاء الصراعات المسلحة والمساعدة في تيسير الحوار.

لقاء المنفي مع وفد مركز الحوار الإنساني، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المحلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد مركز الحوار الإنساني، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المحلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وفد مركز الحوار الإنساني، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المحلس الرئاسي)
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