المنفي: منح الجنسية الليبية يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة ودراسة متأنية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 07 أكتوبر 2021, 06:17 مساء
لقاء المنفي مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة الاهتمام بحاملي الرقم الإداري والعمل على تسوية أوضاعهم، مشددا على أن «منح الجنسية الليبية، يجب أن يخضع لإجراءات دقيقة، ودراسة متأنية وهو ما يعني الحاجة للوقت حتى تستطيع الحكومة المقبلة إنجازه بشكل يحفظ حقوق الجميع»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال اجتماعه، ظهر اليوم الخميس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الأحوال المدنية، والآلية التي اتخذتها المصلحة في معالجة العديد من الملفات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي ناقش مع بالتمر «قضية منح الجنسية الليبية، والرقم الإداري، بالإضافة إلى ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة، والعمل على وضع المقترحات لحلحلتها».

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وجدد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء دعوته إلى «أن تأخذ المرأة الليبية حقوقها بالكامل، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة»، مطالبا بدعم مصلحة الأحوال المدنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتؤدي عملها بالوجه المطلوب.

من جهته، أشاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، بجهود المجلس الرئاسي، بين الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ الاستحقاقات المقبلة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، معتبرا أن المرحلة الراهنة، مرحلة حساسة جدا وتحتاج إلى متابعة وتدقيق في كل ما يتعلق بعمل مصلحة الأحوال المدنية.

لقاء المنفي مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
رئيس مصلحة الأحوال المدنية خلال اجتماعه مع المنفي، الخميس 7 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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