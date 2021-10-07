صنع الله يبحث مع عقيلة صالح شح ميزانيات قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 08:49 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الخميس، 7 أكتوبر 2021 (مؤسسة النفط)

أطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على أوضاع قطاع النفط بشكل عام وسير الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الخميس، بمقر رئاسة البرلمان بالقبة بحضور خير الله صالح، مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية، وفق بيان نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن صنع الله أطلع عقيلة صالح على «ما تواجهه المؤسسة الوطنية للنفط من صعوبات وتحديات في تنفيذ مشاريعها التنموية ومشاريع زيادة الإنتاج بسبب شح الميزانيات اللازمة».

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وأضاف البيان أن «عقيلة صالح أكد ضرورة تذليل كل الصعوبات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وتعيق تحقيق خططها الرامية الى زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات ضخمة لتعزيز الاقتصاد الوطني».

وأكد رئيس مجلس النواب «دعمه التام للمؤسسة الوطنية للنفط لاستمرار سير عمل القطاع بكل نزاهة وشفافية وبكل حيادية بعيدا عن التجاذبات السياسية».

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