الدبيبة يبحث مع أعضاء «5+5» آلية خروج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 11:18 صباحا
اجتماع الدبيبة مع أعضاء لجنة 5+5، 4 أكتوبر 2021، (المركز الإعلامي للوزارات)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» آليات خروج المرتزقة من ليبيا.

وأكد الدبيبة دعم حكومته الكامل لجهود اللجنة، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس الإثنين قبيل بدء اجتماعات اللجنة بجنيف برعاية الأمم المتحدة، حسب بيان المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

اجتماع «5+5» في جنيف لبحث إخراج المرتزقة
وأمس، صرح عضو اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل، إلى جريدة «الشرق الأوسط»، بأن اللجنة ستجتمع في جنيف على مدار يومين؛ للتباحث حول ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وأطراف دولية، منبهًا إلى أن المراقبين الدوليين لم يصلوا بعد إلى سرت، عدا زيارة واحدة سابقة حددوا فيها بعض المواقع.

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وذكر اللواء «غريبيل» أن خطة الترحيل «ستكون على مرحلتين»، الأولى سيتم فيها إبعاد المرتزقة، والثانية سيتم خلالها إبعاد القوات الأجنبية. وأضاف: «لا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء أي مرحلة، ولكننا نتمنى أن نباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات، فنحن نريد انتخابات بلا مرتزقة».

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