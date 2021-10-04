ملك البحرين للمنقوش: المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة

لقاء ملك البحرين مع المنقوش في المنامة، الإثنين 4 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية الليبية)

قال ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إن «ما نتمناه لليبيا نتمناه لأنفسنا»، مؤكدًا «أن المفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة».

جاء ذلك خلال استقباله بقصر الصخير في العاصمة المنامة، اليوم الإثنين، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، التي وصلت صباح اليوم إلى المنامة في أول زيارة عمل لها إلى مملكة البحرين، قادمة من الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان إن المنقوش أطلعت ملك البحرين على مستجدات الأوضاع في ليبيا، والاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا أواخر الشهر الحالي.

ونقلت المنقوش، في مستهل اللقاء، تحيات وتقدير رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميدالدبيبة، وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بمزيد التقدم والازدهار.

ورحب ملك البحرين من جانبه بالمنقوش، وحملها نقل تحياته وتمنياته لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وللشعب الليبي بدوام الأمن والاستقرار والرخاء، مشيدًا بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

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وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمنقوش دعم بلاده المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا.

كما أكد أهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في التنمية والازدهار، معربًا عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على كافة التحديات الراهنة.

وأضافت وزارة الخارجية الليبية أن المنقوش أطلعت الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اللقاء، على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الحالية، والاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، وهي المبادرة الليبية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية كأول مبادرة ليبية خالصة، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري. كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، عن شكرها وتقديرها لملك البحرين، على مواقف بلاده الداعمة لليبيا في هذه المرحلة التي تمر بها.

وتأتي زيارة البحرين ضمن جولة خليجية بدأتها المنقوش مطلع الأسبوع الجاري استهلتها بزيارة المملكة العربية السعودية وتلتها دولة الكويت.