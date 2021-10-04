المنقوش تشيد بالدعم الكويتي لليبيا

المنقوش خلال مؤتمر مع وزير الخارجية الكويتي، 3 أكتوبر 2021، (حساب الوزيرة على تويتر)

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت لليبيا.

وقالت المنقوش: «دعم كبير لليبيا من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء صباح الخالد الصباح.. والكويت حليف قوي وموثوق في ليبيا وشركاء لنا»، حسب تغريدة على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

جاءت ذلك التصريح على هامش زيارة العمل التي تؤديها المنقوش إلى دولة الكويت، حيث التقت ولي العهد ورئيس الوزراء، وأيضًا وزير الخارجية الشيخ أحمد الصباح.

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وأضافت: «تعجز الكلمات عن وصف عمق المحبة والدعم الذي لمسناه عند أخوتنا الكويتيين، فكلمات الصباح بلسم لجراح الليبين، ودعم وزير الخارجية عنوان لحكمة وقيادة الكويت الرشيدة في المنطقة العربية».

وأمس الأحد، دعت المنقوش الكويت إلى المشاركة في المؤتمر الدولي المعني بالمبادرة الليبية للاستقرار، المقرر انعقاده بالعاصمة طرابلس أواخر شهر أكتوبر الجاري «كشريك داعم للعملية السياسية بليبيا».