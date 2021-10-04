وزيرة العدل تبحث مع نظيرها المصري ملف السجناء الليبيين

وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، (أرشيفية: الإنترنت)

بحثت وزيرة العدل، حليمة عبدالرحمن، مع نظيرها المصري المستشار عمر مروان، ملف السجناء الليبيين في مصر، وإمكانية الإسراع في نقلهم إلى ليبيا لقضاء باقي عقوباتهم من خلال اتفاقات في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد في القاهرة، حيث ناقشا تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والنظر في الاتفاقيات بين مركز الدراسات القضائية المصري والمعهد العالي للقضاء، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتناول الاجتماع اتفاق التعاون القانوني والقضائي، وتفعيل عمل اللجنة القضائية المشتركة، ودعوتها للاجتماع في أقرب الآجال لتدارس كافة مسائل التعاون.