وزيرة العدل تلتقي نظيرها المصري بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 01:30 صباحا
وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبد الرحمن التقت نظيرها المصري عمر مروان (صفحة الوزارة على فيسبوك)

التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبد الرحمن، الأحد، نظيرها المصري عمر مروان، في زيارة إلى القاهرة لتعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين.

وأفاد بيان مقتضب لوزارة العدل على «فيسبوك» بأنّ الطرفين ناقشا الاتفاقيات بين مركز الدراسات القضائية ومعهد القضاء الليبي.

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وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي وصل الجمعة القاهرة، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي قال إن هناك توجيهات رئاسية، بتسخير جميع الإمكانات المصرية لمساعدة «الأشقاء» الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، من خلال تنسيق الجهود في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية.

بعدها التقى عبدالله اللافي ممثلين للنظام السابق في القاهرة، مساء السبت، في إطار تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في سبتمبر الماضي، وفق ما أبلغ مصدر مطلع «بوابة الوسط»، حيث قال إن وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن حصرت اللقاء.

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