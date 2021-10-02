الغويل يزور المرضى الليبيين في القاهرة ويبحث سبل تسهيل استكمال علاجهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 07:26 مساء
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل, خلال زيارته لمستشفى دار الفؤاد في مصر, 2 أكتوبر 2021. (صفحة الغويل على فيسبوك)

زار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، اليوم، مستشفى «دار الفؤاد» بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، التقى خلالها بعض المرضى الليبيين، واستمع إلى الصعوبات والمشاكل التي تحول دون استكمال علاجهم.

زيارة الغويل، تأتي بناء على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، رقم 299 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة رسمية برئاسة الغويل، تتولى الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر والصعوبات والمشاكل التي تواجهها، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها.

اللجنة الحكومية تستمع لمشاكل الجالية الليبية في مصر
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كذلك اجتمع الغويل مع عدد من مسؤولي المستشفى، وذلك لمناقشة سبل حل المعوقات والمصاعب الإدارية والالتزامات المالية المتراكمة، وفق منشور للغويل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم.

وأكد الغويل، حرص حكومة الوحدة الوطنية، على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، لجميع المواطنين الليبيين بطريقة عادلة، وتوطيد أواصر العمل الصحي الإنساني المشترك بين مقدمي الخدمات الصحية ومستقبليها على مختلف المستويات.

وفي 17 سبتمبر الماضي، قرر الدبيبة، استمرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وعدد من المسؤولين الليبيين في مصر، للوقوف على الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية هناك.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل, خلال زيارته لمستشفى دار الفؤاد في مصر, 2 أكتوبر 2021. (صفحة الغويل على فيسبوك)
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل, خلال زيارته لمستشفى دار الفؤاد في مصر, 2 أكتوبر 2021. (صفحة الغويل على فيسبوك)
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