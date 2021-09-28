اللجنة الحكومية تستمع لمشاكل الجالية الليبية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 09:55 مساء
جانب من اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر (السفارة الليبية بمصر)

عقدت اللجنة الحكومية المكلفة الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر، اجتماعها بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وحضور السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة.

وناقش الاجتماع التقارير المقدمة من لجان الشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية وشؤون الطلبة حول الصعوبات التي تعترض أبناء الجالية من المرضى والمهجرين والطلبة الدارسين بالجامعات المصرية والحلول والمقترحات وسبل التغلب عليها.

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حضر الاجتماع صالح الغويل وكيل وزارة التعليم العالي، وإيهاب مفتاح الفيتوري مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، والمبروك عمر الدهماني المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية وطارق علي الغرج مدير إدارة التفتيش والمتابعة، وامحمد محمد الرشيد مستشار ديوان المحاسبة، وفتحى جمعة بلقاسم المراقب المالي وعامر جمعة قدورة رئيس القسم القنصلي، وإدريس الجازوي الملحق الثقافي والأكاديمي وخالد الزواوي المستشار الصحي ومحمد حمودة الملحق القضائي بالسفارة.

وفي ختام اجتماع اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، استمرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وعدد من المسؤولين الليبيين في مصر، للوقوف على الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية هناك.

جانب من اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر (السفارة الليبية بمصر)
جانب من اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر (السفارة الليبية بمصر)
جانب من اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة الوقوف على أوضاع الجالية الليبية في مصر (السفارة الليبية بمصر)
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