الدبيبة يوجه الغويل بالبقاء في مصر لحل مشكلات الجالية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 11:59 مساء
الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع مدبولي، 16 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وعدد من المسؤولين الليبيين في مصر، للوقوف على الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية هناك.

وقالت منصة حكومتنا في منشور اليوم، إن الدبيبة أصدر قرارا عقب لقائه بعدد من أفراد الجالية الليبية في مصر اليوم الجمعة، لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعدد من المسؤولين، بضرورة التواجد في مصر للوقف على الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية بمصر والعمل على حلها، وإعداد تقرير تفصيلي بالخصوص وعرضه على الدبيبة.

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لقاءات الدبيبة بالجالية جاءت ضمن زيارته لمصر والتي رأسها خلالها الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، وأعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، انتهائها الخميس برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدبيبة، ومصطفى مدبولي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.

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