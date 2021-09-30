الخطوط التونسية تريد استئناف رحلاتها لمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 01:24 صباحا
طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الخطوط الجوية التونسية عن رغبتها في استئناف رحلاتها من وإلى مطار مصراتة الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع بمقر ديوان البلدية بين كل عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة والمدير الإقليمي للخطوط التونسية وعدد من المسؤولين بالشركة.

وأفاد بيان نشرته صفحة بلدية مصراتة على «فيسبوك» بأن الاجتماع ناقش عددًا من المواضيع فيما يخص عودة الخطوط التونسية لتسيير رحلاتها من وإلى مطار مصراتة.

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وأعرب المدير الإقليمي للخطوط التونسية عن «الرغبة الكبيرة للخطوط التونسية في بدء التشغيل من مطار مصراتة في أقرب وقت ممكن فور انتهاء أعمال التجهيز لصالة المطار الجديدة وجدولة الرحلات بشكل رسمي».

وفي 17 سبتمبر الجاري، أعلنت شركة الخطوط التونسية استئناف رحلاتها انطلاقا من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة في ليبيا.

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