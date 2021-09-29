بريطانيا وأيرلندا الشمالية تقدمان مشروع قرار لتمديد عمل البعثة الأممية حتى سبتمبر 2022

قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)

قدَّمت بريطانيا وأيرلندا الشمالية، مشروع قرار لمجلس الأمن بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى سبتمبر 2022.

وقال مشروع القرار، إن الحالة في ليبيا لا تزال «تشكل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين»، مطالبًا بأن تتولى البعثة تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع، والمساعدة على توطيد الترتيبات التي اتخذتها الحكومة الليبية فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، مع تقديم الدعم المناسب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

كذلك يكون من مهمة البعثة دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مع تنفيذ عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع.

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وفي 15 سبتمبر الجاري، قرَّر مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 سبتمبر الجاري في إجراء تقني لتجنب تعطيل عمل البعثة التي تنتهي ولايتها مساء نفس يوم التجديد، إلى حين الوصول إلى توافق بين القوى الكبرى بشأن قرار تمديد ولاية البعثة لعام إضافي بعد اعتراض كل من الصين وروسيا على قرار أعدته المملكة المتحدة بالخصوص.