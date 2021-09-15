واشنطن تأسف لغياب الإجماع حول تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 10:16 مساء
جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الخميس 15 يوليو 2015. (مجلس الأمن)

أعرب نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، عن أسف بلاده لعدم وجود إجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا بعرقلة من روسيا.

وفي غياب اتفاق، اضطرت المملكة المتحدة، المسؤولة عن الملف، إلى تأجيل عرض مشروع قرارها بشأن تمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد، ووافق مجلس الأمن بالإجماع في الصباح على مجرد «تمديد تقني» حتى 30 سبتمبر.

وبعد التصويت، قال نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورنتيس: «بعد المشاورات البناءة والإيجابية هذا الشهر (...)، نشعر بخيبة أمل لاستحالة التوصل إلى توافق لاعتماد تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم، خاصة في هذا الوقت المهم بالنسبة لليبيا».

- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 سبتمبر
- «فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا

وأضاف الدبلوماسي الأميركي: «ندعو جميع أعضاء المجلس إلى العمل معًا بجد لاعتماد تفويض ينفذ التوصيات الأخيرة» الصادرة عن لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة. وتابع: «لا يمكننا أن نخذل الشعب الليبي في هذه اللحظة الحرجة».

وأشار على وجه الخصوص إلى دعوة الوثيقة الصادرة عن اللجنة، لإحداث تغيير هيكلي في عمل البعثة بنقل مقر مبعوث الأمم المتحدة إلى طرابلس. وأكد جيفري ديلورنتيس أن هذا التغيير الجديد لا يحدد مسبقًا من سيتم تعيينه لهذه الوظيفة.

وفرضت الإدارة الجمهورية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلافًا لرأي 14 من شركائها في المجلس، ثنائيًّا على رأس البعثة هما مبعوث مقره في جنيف (السلوفاكي يان كوبيش منذ يناير) ومنسق في طرابلس (الزيمبابوي ريزيدون زيننغا).

وأوصت الأمم المتحدة بأن يكون هناك مبعوث أممي واحدة مقره في طرابلس، تمامًا كما كانت عليه الحال في الماضي، كما توقعت أن تنشر فريقًا أوليًّا يتألف من 10 مراقبين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء إن موسكو لوَّحت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويض البعثة، ولم تقبل الصيغة المقترحة بشأن الدور المستقبلي للمبعوث وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وقد يكون الانسداد نتيجة مخاوف موسكو من عدم بقاء يان كوبيش في المنصب، وفق أحد الدبلوماسيين. ونفى نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي أي إعاقة للدعم الدولي لليبيا قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال إنه يتعين الاستفادة من الأيام الخمسة عشر المقبلة «لإيجاد أرضية مشتركة»، مؤكدًا «جهود روسيا الدؤوبة» من أجل التوصل إلى «تسوية في ليبيا» واحترام الرزنامة الانتخابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
«المركزي الأفغاني» يستعيد 12.3 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
اقتصاد
الصويعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: تطبيق آلية الهبوط.. لاعب شمال أفريقيا ...
رياضة محلية
تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
الشهوبي: سنتعاون مع مصر في مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية
ليبيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: «سوبارو» الجيل الخامس تنطلق رسميا