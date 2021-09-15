«فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 09:19 صباحا
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 9 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر دبلوماسية، أنّ روسيا «هدّدت باستخدام حقّ النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع التصويت على مشروع قرار يجدّد لعام واحد ولاية بعثة الأمم المتّحدة للدعم لدى ليبيا».

وأوضحت المصادر، أنّ اعتراض روسيا لم يكن على التجديد للبعثة بعينه، «بل على اللّغة التي استخدمها مشروع القرار الذي أعدّته بريطانيا للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتحديد دور المبعوث الأممي (يان كوبيش) إلى هذا البلد».

وخلال آخر جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن ليبيا، أصرّت روسيا على أنّ أيّ انسحاب للقوات الأجنبية «يجب أن يتمّ بطريقة متوازنة، حتى لا يتسبّب بخلل في توازن القوى الراهن».

وتنتهي ولاية البعثة مساء الأربعاء، ويعتزم مجلس الأمن الدولي أن يصوّت صباح اليوم نفسه على «تمديد فنّي» بسيط إلى نهاية الشهر على أمل أن «تُحلّ المشكلات» بحلول ذلك الوقت، بحسب ما قال دبلوماسي للوكالة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن هويته.

البعثة الروسية ترفض التعليق
وردًا على سؤال بشأن هذه المعلومات، رفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة الإدلاء بأيّ تعليق، مكتفية بالقول إنّ المفاوضات لا تزال جارية.

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وفي تقرير صدر أخيرًا، أوصت الأمم المتحدة بإنهاء العمل بالإدارة المزدوجة لبعثتها إلى ليبيا، والمعمول بها منذ مطلع 2021، وهذه الإدارة المزدوجة التي أجبرت الولايات المتّحدة بقية أعضاء مجلس الأمن الـ14 على إقرارها، رغم أنّهم كانوا ضدّها، تقوم على وجود مبعوث في جنيف هو اليوم السلوفاكي يان كوبيتش، ومنسّق مقرّه في العاصمة الليبية طرابلس، وهو رايسيدون زينينغا المتحدّر من زيمبابوي.

وأوصت الأمم المتّحدة بأن يكون هناك مبعوث أممي واحدة مقرّه في طرابلس، تمامًا كما كانت عليه الحال في الماضي، كما توقعت أن تنشر فريقًا أوليًّا يتألف من 10 مراقبين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لرصد تنفيذ الأطراف أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.

 

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