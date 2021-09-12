غوتيريس يتوقع نشر 10 مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه من المتوقع أن تنشر المنظمة الدولية فريقًا أوليًّا يتألف من 10 مراقبين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 أغسطس، وتتضمن استعراضًا استراتيجيًّا للبعثة الأممية لدى ليبيا أن «مقر الوجود المتقدم لهذا الفريق سيكون في العاصمة طرابلس إلى حين الانتهاء من ترتيبات الدعم الأمني واللوجيستي، وغيرها من الترتيبات المتقدمة من البعثة في سرت، حيث سيتم نشر 60 مراقبًا على الأكثر في سرت».

ومنذ مارس الماضي، تتداول الأمم المتحدة اقتراحًا تشكيل آلية مراقبة لوقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة من ليبيا، تتشكل من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين، ما أثار تساؤلات دبلوماسيين حول ضعف عدد البعثة، وكيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهشّ للأعمال العدائية ومغادرة نحو 20 ألف مرتزق.