غوتيريس يتوقع نشر 10 مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 02:05 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه من المتوقع أن تنشر المنظمة الدولية فريقًا أوليًّا يتألف من 10 مراقبين سيعملون مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لرصد تنفيذ الأطراف أحكامًا محددة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 أغسطس، وتتضمن استعراضًا استراتيجيًّا للبعثة الأممية لدى ليبيا أن «مقر الوجود المتقدم لهذا الفريق سيكون في العاصمة طرابلس إلى حين الانتهاء من ترتيبات الدعم الأمني واللوجيستي، وغيرها من الترتيبات المتقدمة من البعثة في سرت، حيث سيتم نشر 60 مراقبًا على الأكثر في سرت».

ومنذ مارس الماضي، تتداول الأمم المتحدة اقتراحًا تشكيل آلية مراقبة لوقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة من ليبيا، تتشكل من خمسة عناصر أمميين وعشرة ليبيين، ما أثار تساؤلات دبلوماسيين حول ضعف عدد البعثة، وكيف يمكن لهذا العدد المحدود من المراقبين الإشراف على الوقف الهشّ للأعمال العدائية ومغادرة نحو 20 ألف مرتزق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية
دولى
آخر من تبقى من موظفات مطار كابل يكسرن حاجز الخوف
دولى
«أميركا للتنس»: اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ كأول صاعدة من التصفيات تحرز لقب ...
رياضة عالمية
تظاهرة في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات
اقتصاد
بحضور بايدن وأوباما أميركا تكرم ضحايا 11 سبتمبر
دولى
الدقيقتان 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار
رياضة محلية
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
أطفال أفغان لاجئون في مهب المجهول
دولى
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
نص كلمة السفیر طاهر السني أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)
ليبيا
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أدق ساعة في العالم