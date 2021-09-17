الخارجية الروسية: فيرشينين وكوبيش ناقشا مسألة الانتخابات وتمديد ولاية البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 01:33 صباحا
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين «أجرى محادثات» مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بشأن تفاصيل عملية التسوية في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في «إيجاز صحفي» نشرته عبر موقعها على الإنترت أن مشاورات فيرشينين وكوبيش جرى خلالها «مناقشة موضوعية لمهام المساعدة الدولية في التسوية الليبية للفترة المقبلة، مع التركيز على التحضير للانتخابات، والحفاظ على الاستقرار على الأرض».

- موسكو تنفي عرقلة مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 سبتمبر

وأكد الجانب الروسي من جديد «استعداده للتعاون الوثيق مع وساطة الأمم المتحدة، المصممة للعب دور تنسيقي مهم في هذا الشأن»، لافتة إلى مناقشة «بالتفصيل مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وفي وقت سابق الخميس، نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سعي موسكو إلى عرقلة مهمة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، واصفة الأنباء عن هذا الأمر بـ«الكاذبة».

كانت وكالة «فرانس برس» نقلت أمس عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أنّ روسيا «هدّدت باستخدام حقّ النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع التصويت على مشروع قرار يجدّد لعام واحد ولاية البعثة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل العملية العسكرية
دولى
محمد المغبوب يوقع روايته الجديدة في أتيليه القاهرة
ثقافة وفن
فتح باب التجنيد للعناصر النسائية في «أمن طرابلس».. تعرف على الشروط والمستندات ...
ليبيا
«أمن بنغازي» تنعي ضابطا قُتل خلال «مواجهات مع خارجين عن القانون»
ليبيا
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
النائبة أسماء الخوجة توضح تصريحها المثير للجدل حول منحة الزواج
ليبيا
كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»
رياضة محلية
تقرير أممي قلق من سهولة اختراق الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد
ليبيا
في لقائهما شوليت.. الكوني واللافي يقترحان اجتماعا للأطراف المعنية بالانتخابات ...
ليبيا
كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر
رياضة محلية
منتخب كرة القدم الليبي للصم في دور الثمانية ببطولة أفريقيا
رياضة محلية
«فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
«القيادة العامة» تؤكد وقوع اشتباكات بين قواتها وعناصر المعارضة التشادية وتتحدث ...
ليبيا
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية