الخارجية الروسية: فيرشينين وكوبيش ناقشا مسألة الانتخابات وتمديد ولاية البعثة الأممية

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن نائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين «أجرى محادثات» مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بشأن تفاصيل عملية التسوية في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في «إيجاز صحفي» نشرته عبر موقعها على الإنترت أن مشاورات فيرشينين وكوبيش جرى خلالها «مناقشة موضوعية لمهام المساعدة الدولية في التسوية الليبية للفترة المقبلة، مع التركيز على التحضير للانتخابات، والحفاظ على الاستقرار على الأرض».

- موسكو تنفي عرقلة مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 سبتمبر

وأكد الجانب الروسي من جديد «استعداده للتعاون الوثيق مع وساطة الأمم المتحدة، المصممة للعب دور تنسيقي مهم في هذا الشأن»، لافتة إلى مناقشة «بالتفصيل مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وفي وقت سابق الخميس، نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سعي موسكو إلى عرقلة مهمة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، واصفة الأنباء عن هذا الأمر بـ«الكاذبة».

كانت وكالة «فرانس برس» نقلت أمس عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أنّ روسيا «هدّدت باستخدام حقّ النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع التصويت على مشروع قرار يجدّد لعام واحد ولاية البعثة».