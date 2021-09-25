درجات الحرارة المتوقعة على مناطق ليبيا الأحد 26 سبتمبر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 07:48 مساء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، درجات الحرارة القصوى المتوقعة ليوم غد الأحد، 26 سبتمبر 2021، على مناطق ليبيا.

وتراوحت درجات الحرارة بين 25 و38 درجة على مختلف المناطق، وفق ما نشر المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

درجات الحرارة على مناطق ليبيا الأحد 26 سبتمبر 2021
وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، على مناطق الساحل الغربي والدواخل.
وتتراوح بين 25 و31 درجة مئوية على مناطق الساحل الشرقي الدواخل. وتتراوح ما بين 32 و38 درجة مئوية على مناطق الجنوب الغربي.
وتتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي.

- «الأرصاد» يعلن توقعاته لحالة الطقس (السبت 25 سبتمبر 2021)

وفي وقت سابق من اليوم توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء خريفية معتدلة على غالب مناطق ليبيا اليوم السبت، بينما تتذبذب درجات الحرارة ما بين الارتفاع النسبي والتراجع على غالب مناطق الشمال الغربي.

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