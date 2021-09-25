«الأرصاد» يعلن توقعاته لحالة الطقس (السبت 25 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 09:11 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء خريفية معتدلة على غالب مناطق ليبيا اليوم السبت، بينما تتذبذب درجات الحرارة ما بين الارتفاع النسبي والتراجع على غالب مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
- السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر أحيانًا اليوم على سرت.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33- 38 درجة، وما بين 30-32 درجة على الساحل الممتد من الخمس حتي سرت، وتسجل تراجعًا غدًا على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25- 30 درجة على غالب المناطق.

الجفرة - سبها-غات - غدامس- الحمادة
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35-40 درجة، ولا تتجاوز 33 درجة على الجفرة وتسجل تراجعًا غدًا على غالب المناطق.

الكفرة السرير- تازربو
- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 32 و34 درجة.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عند الساعة 19:00، وشروق الشمس غدًا عند الساعة 06:57.

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