وزارة الاقتصاد تضع خطة مشاركة وفد ليبيا في «إكسبوا دبي 2020»

وزير الاقتصاد والتجارة يناقش التحضيرات للمشاركة في المعرض العالمي إكسبوا دبي 2020 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمناقشة التحضيرات اللازمة للمشاركة في المعرض العالمي إكسبوا دبي 2020، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وضم الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام معرض طرابلس الدولي، ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة، ورئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

- وزير الاقتصاد: من لا يحصد أموالا في ليبيا لا يمكنه فعل ذلك في بلد آخر

- ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل

واستعرض اللقاء برنامج الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة للمشاركة بالمعرض، كما بحث الحضور آلية تنظيم الوفد الليبي والقطاعات والمجالات المستهدفة بالمشاركة وفق الأهداف المحددة ضمن خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية والوزارات والهيئات المختصة.

وأكد الوزير «ضرورة تحديد الوفد المشارك بحيث يكون ذا فاعلية ويحقق الأهداف المرجوة من المشاركة بهذا الحدث الدولي ويدعم خطة حكومة الوحدة الوطنية في جذب المستثمر الأجنبي للمشاركة في تنفيذ مشاريع بكافة المناطق في الدولة».

كما شدد أهمية مشاركة الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص من رجال الأعمال والشركات الليبية، في إطار دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص تصدير حقيقية للمنتجات الليبية المطابقة للمواصفات العالمية.

وتشهد مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تنظيم المعرض العالمي إكسبوا دبي 2020 خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 م وحتى 31 مارس 2022 بمشاركة 192 دولة، ويتضمن ثلاثة أقسام «الاستدامة، التنقل، الفرص».