وزير الاقتصاد: من لا يحصد أموالا في ليبيا لا يمكنه فعل ذلك في بلد آخر

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. (أرشيفية: وزارة الاقتصاد)

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إن الوقت الراهن هو الأفضل لأي مستثمر أجنبي لحصد الأموال في ليبيا بسبب الوضع الذي يحتاج إلى إعادة إعمار، «ومن لا يفعل ذلك لا يمكنه أن يفعله في بلد آخر».

وأضاف في مقابلة مع قناة «الحرة» أُذيعت مساء أمس السبت: «نريد بناء اقتصاد جديد وحديث بدل الاشتراكي الذي كان يعمل به النظام السابق، فنحن نريد نظامًا اقتصاديًا معرفيًا ورقميًا، بمساهمة الاستثمار الأجنبي والمحلي والقطاع الخاص، على أن تُركز هذه الاستثمارات على الخدمات».

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وشدَّد على ضرورة تنويع مصادر دخل ليبيا، «فالنفط يشكل الآن 97% من الإيرادات.. ونريد أن تكون هناك مصادر أخرى تمثل موارد للدولة بنسبة 60%، فموقع ليبيا ثري ويمكن الاستفادة منه».

وأشار الحويج إلى تسهيلات قدمتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم حوافز عالمية لإقامة مشروعات، مضيفًا: «أردنا استغلال التسهيلات وفق القانون رقم 9».