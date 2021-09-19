الحويج: مشروعات الحكومة ستكون البنية الأساسية لمرحلة ما بعد الانتخابات

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج (لقطة مثبتة من فيديو لمقابلته التلفزيونية مع قناة الحرة)

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، إن الحكومة تعمل على تنفيذ مشروعات لوضع البنية الأساسية للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف في مقابلة مع قناة «الحرة» أن الحكومة وقَّعت عقودًا مع مصر في مجال الكهرباء والإسكان بـ 33 مليارًا، ولم يحدد إذا كانت القيمة بالدينار؛ أم الدولار أو الجنيه المصري.

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للوفد الليبي إلى القاهرة شهدت تفعيل وتحديث اتفاقات موقّعة مع مصر في إطار سعي الحكومة لإعادة الإعمار.

وعن مصادر التمويل، أوضح أن هناك صناديق استثمارية عديدة تملكها ليبيا منها المؤسسة الليبية للاستثمار وشركات الاتصالات. وشدَّد على سعي ليبيا إلى مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، وكذلك توقيع شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.