ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 01:09 صباحا
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبو شيحة، الثلاثاء، تنظيم ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي يضم الفعاليات الاقتصادية برعاية وزيري الاقتصاد والتجارة بالبلدين، ومشاركة اتحاد الغرف التجارية في البلدين خلال الفترة من 10 و12 أكتوبر 2021، وذلك للتباحث وتبادل المعلومات واستعراض فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال أبوشيحة، الثلاثاء، بمقر الوزارة سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، بحضور الملحق التجاري بالسفارة، وذلك في إطار تفعيل وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

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وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتقديم التسهيلات المصرفية والخدمات اللوجستية وإمكانية استئناف حركة الخطوط الجوية التي من شأنها المساهمة في تسهيل المعاملات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين.

وأكد أبوشيحة عمق العلاقة الليبية - الفرنسية، مشيرًا إلى أن «فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، كما أبدى استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة للتعاون وتقديم التسهيلات الممكنة للشركات والمؤسسات الفرنسية لدخول السوق الليبية، والتسويق للمنتجات الفرنسية التي تمتاز بالجودة وتحظى بالقبول لدى المستهلك الليبي، وذلك بهدف رفع حجم المبادلات التجارية التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية».

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يلتقي سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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