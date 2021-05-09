وزير المواصلات يستعرض مع السفيرة الفرنسية الأعمال الاستراتيجية لحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 10:04 مساء
لقاء الشهوبي وسفيرة فرنسا لدى ليبيا. الأحد 9 مايو 2021. (وزارة المواصلات)

استعرض وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا التي استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في طرابلس، صباح اليوم الأحد، الأعمال الاستراتيجية التي انجزتها حكومة الوحدة الوطنية منذ توليها مهامها.

وبحسب ما نشره مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» فإن الشهوبي أكد للسفيرة الفرنسية «أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت عدة أعمال استراتيجية أهمها توحيد مؤسسات الدولة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في زمن قياسي قياسا بفترة توليها لمهامها».

وأوضح الشهوبي أنه «تم التركيز على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال ايجاد عدة حلول لبعض المختنقات التي تواجههم»، منوها إلى أنه «جاري تفعيل العقود التي أبرمت بالسابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي ومطار مصراتة ومطار بنينا باعتبار أن المطارات واجهة البلاد والرمزية الحقيقية لاستقرار ليبيا».

كما نوه إلى أنه «جاري العمل للتركيز على المطارات بالمنطقة الجنوبية، وأعمال الطرق والجسور والموانئ»، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشركات الفرنسية السابقة التي كانت تعمل بليبيا لتحفيز وتوطيد العلاقات بين الحكومتين خصوصا لأنه «يوجد رابط تاريخي بين البلدين».

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات أن لقاء الشهوبي والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لو فرايير دو هلين، يأتي في إطار التعاون بين البلدين ولتوطيد العلاقات خصوصا في مجال المواصلات والنقل.

وأضاف أن السفيرة الفرنسية أبدت من جهتها رغبة بلادها واستعدادها لمساعدة ليبيا للنهوض ولدعم الاستقرار، مؤكدة أنهم مهتمين بالشأن الليبي ومتحمسين للمساعدة بما تملك من خبرات.

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