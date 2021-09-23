الجرندي يؤكد للمنفي دعم تونس للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية

لقاء المنفي ووزير الخارجية التونسي في نيويورك، الخميس 23 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

جدد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، التأكيد على التزام بلاده «بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في البلاد» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، للجرندي والوفد المرافق له، بمقر البعثة الليبية الدائمة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي ووزير الخارجية التونسي جرى خلاله مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر المقبل. كما «تناول الاجتماع عددا من الملفات السياسية التي تخص مبادرة الرئيس بشأن حل المختنق السياسي القائم في ليبيا، لأجل إنجاح المسار السياسي، وتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد».

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء «وقوفه الدائم بجانب خيارات الشعب التونسي»، مشيدا بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وبزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ليبيا في مارس الماضي.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي في نيويورك مع كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة هذه الأيام.

لقاء المنفي ووزير الخارجية التونسي في نيويورك، الخميس 23 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي ووزير الخارجية التونسي في نيويورك، الخميس 23 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)