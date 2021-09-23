المنفي يشيد بالجهود الأوروبية لدعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 04:37 مساء
لقاء المنفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في نيويورك. (المجلس الرئاسي)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود الأوروبية الرامية لدعم العملية السياسية وعودة الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال المساهمة في الجهود المشتركة لتحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى تنظيم الانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر القادم.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الخميس، في نيويورك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش اجتماعات الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وميشيل خصص لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن ميشيل أكد للمنفي «دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا»، مشيراً إلى مساهمات العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما جدد ميشيل للمنفي التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي باستقرار ليبيا، من خلال المساعدة في بناء الديمقراطية ومؤسساتها، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي في نيويورك مع كبار المسؤولين الدوليين والإقليميين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة هذه الأيام.

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