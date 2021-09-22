المنفي يبحث التعاون السياسي والاقتصادي مع رئيس وزراء الكويت

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 10:50 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السيد الطاهر السني.

وأشاد المنفي، وفق بيان للمجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك»، «بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين»، مؤكدًا أنه «يتطلع إلى تعاون مشترك مع الكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع انتقال ليبيا لمرحلة الاستقرار»، معتبرًا أن «وجود دولة الكويت مهم، كبلد صديق ضمن الاستثمارات في ليبيا».

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من جهته، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح «دعم الكويت للسلطات التنفيذية الجديدة متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووقوفها بجانب الشعب الليبي، في هذه المرحلة»، معبرًا عن أمله في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، و«استعداده للعمل كفريق واحد، لتقديم كل الدعم لليبيا، وتسخير الإمكانات، لصالح القضية الليبية، من أجل تذليل الصعاب وتفعيل الاتفاقات الخاصة بالملف الليبي».

كما جدد رئيس الوزراء، دعوة أمير دولة الكويت، لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة الكويت «للتأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث القضايا المشتركة، وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين».

ويتواجد المنفي رفقة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش منذ الإثنين الماضي، في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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