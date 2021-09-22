مع استئناف الرحلات البحرية بين أزمير ومصراتة.. تركيا تتوقع صادرات إلى ليبيا بملياري دولار نهاية العام

جانب من ميناء مصراتة (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت تركيا عن استئناف الرحلات البحرية بين إزمير ومصراتة نهاية الشهر الجاري، متوقعة ارتفاع صادراتها إلى ليبيا إلى أكثر من ملياري دولار بنهاية العام 2021.

وأفاد مجمع «كرانفيل» التركي، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعودة الرحلات البحرية بين أزمير التركية (غرب) ومصراتة في غضون أيام قليلة، وذلك بعد توقف دام 4 عقود في انتظار زيادة عدد السفن والمدن التي ستنطلق منها في المستقبل.

المرحلة الأولى

وفي السياق، قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في أنقرة مرتضى قرنفيل إن مشروع الرحلات البحرية سيكون بواسطة سفينتي ركاب في المرحلة الأولى، سعة إحداها 1200 شخص وسعة الأخرى 700 شخص، وتضم كل منهما 400 سرير، وتتسع السفينتان لنقل 500 سيارة، فيما تستغرق الرحلة بين المدينتين يومين.

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واستطرد قرنفيل، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية الاثنين، أن المشروع يأتي بالشراكة بين مجموعة قرنفيل من تركيا وشركة كافيلاي للسياحة من مصراتة، بالإضافة إلى شركة الحديد والصلب الليبية (LISCO).

واعتبر أن تركيا وليبيا أصبحتا جارتين بحريتين بعد توقيع مذكرة تحديد مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين/ وستبدأ هذه الرحلات مجدداً بعد توقفها قبل 40 سنة، مطالباً المسؤولين باتخاذ خطوات في سبيل إلغاء تأشيرة الدخول.

سوق لمدينة قونية في مصراتة

وكشف المسؤول التركي عن اتخاذهم خطوات لتأسيس سوق لمدينة قونية في مصراتة الليبية، مع العمل على تأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وليبيا قد تحسنت منذ تولت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة السلطة في مارس من هذا العام. ومع نهاية الشهر السابع من العام الجاري، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 65% لتصل إلى 1.3 مليار دولار أميركي.

عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا

ويوم 8 أغسطس الماضي بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول، عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومعالجة المشاكل القائمة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بخطابات الضمان والديون المتراكمة.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على وضع تسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد، والتي ستسهم في تحقيق ذلك. كما اتفق الدبيبة وأردوغان على عقد اجتماع ثان لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي بطرابلس في أكتوبر المقبل بحضور الرئيس التركي.