تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 07:45 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أنقرة 12 أبريل 2021. (الإنترنت)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أغضب جيرانهما في شرق البحر المتوسط، بعد اجتماعهما في أنقرة اليوم.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، «جددنا اليوم عزمنا بشأن» هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019، وفق وكالة «فرانس برس». كما وقع الجانبان سلسلة من الاتفاقات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، خصوصًا الاقتصادي، بين بلديهما.

وتم خلال الاجتماع، تسليط الضوء على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بالأخص البحرية منها، «تحمل أهمية للمصالح المشتركة لكلا البلدين والاستقرار والتعاون الإقليميين، وصحة المبادئ الواردة بها، والتعبير عن الإرادة للمضي قدماً في تأطيرها»، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

كما أكد اللقاء ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لكل الأطراف، يدعم الحوار والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط ينتهي لضمان حقوق الجميع.

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