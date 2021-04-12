إردوغان: مستعدون لدعم ليبيا في مجال إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 07:45 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية في أنقرة 12 أبريل 2021. (الإنترنت)

عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «استعداد بلاده لدعم ليبيا في مجال إعادة الإعمار»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. 

وقال الرئيس التركي «سنقوم بتقديم نحو 150 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الحكومة الليبية»، مضيفًا: «سيتم تفعيل جميع الاتفاقات والمذكرات التي جرى الاتفاق عليها اليوم وسابقًا». 

وأردف إردوغان: «اتفقنا على نقاط عدة من بينها التواصل وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين تركيا وليبيا»، مضيفًا: «سندافع عن أمننا المشترك، وهدفنا الدفاع عن وحدة تراب ليبيا».

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