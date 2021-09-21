عمداء 66 بلدية يرفضون سحب الثقة من الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 08:19 مساء
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة في اجتماع سابق لها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عمداء 66 بلدية، اليوم الثلاثاء، رفضهم قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، واصفين القرار بـ«الخطوة العبثية»، التي تفتقد «أي سند دستوري أو قانوني».

ونص بيان مشترك موقع من عمداء 66 بلدية: «نحن عمداء البلديات المنتخبين من الشعب الليبي والممثلين لكل بلديات ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، نعلن رفضنا القاطع للخطوة العبثية التي قام بها اليوم رئيس مجلس النواب وعدد من النواب الداعمين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية».

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وأشار البيان إلى أن القرار يعد «مخالفة صريحة وواضحة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف»، معتبرين أن هذه الخطوة جاءت «تحت ضغط المصالح الشخصية لعدد من النواب وتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من خطوات وإنجازات خلال فترة زمنية قصيرة، ودون حتى إقرار للميزانية».

وتابع البيان أن «هذه الخطوة لا يمكن وصفها إلا بالتزوير والتدليس، ولا تهدف إلا إلى إثارة الفوضى، وتعد خروجًا عن مسار خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، ومحاولة لعرقلة الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر».

وأوضح عمداء البلديات في بيانهم أن «مجلس النواب لا يملك، من الناحية القانونية والسياسية، الحق منفردًا في سحب الثقة»، وأن «الحكومة التي وُلدت بتوافق سياسي كبير من خلال ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة وتحظى بشرعية شعبية واسعة في كل مناطق ليبيا جاءت لتنفيذ خارطة الطريق، لا أن تتم عرقلتها عن أداء وظيفتها».

ودعا البيان في النهاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء إلى «الاستمرار في ممارسة مهامهم وتنفيذ خارطة الطريق»، كما طالب العمداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة للعملية السياسية وأعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى «رفض هذه الخطوة العبثية وقطع الطريق على كل من يعمل على زعزعة الاستقرار في ليبيا وعرقلة العملية الانتخابية المتفق عليها في 24 ديسمبر».

العمداء الموقعون على البيان يمثلون بلديات:-
1- الجميل
2- المنشية الجميل
3- راقدالين
4- صرمان
5- العجيلات
6- الجديدة
7- الزاوية الغرب
8- الدرج
9- سوسة
10- الزنتان
11- سحات
12- مصراتة
13- الشقيقة
14- الزاوية
15- مزدة
16- زمزم
17- زوارة
18- طرابلس المركز
19- أبو سليم
20- سوق الجمعة
21- طبرق
22- جنزور
23- أبو رديمة
24- زليتين
25- غربان
26- ترهونة
27- الزاوية الجنوب
28- زلطن
29- وادي البوانيس
30- الساحل
31- مدور الزيتون
32- سيد السائح
33- قصر بن غشير
34- السبيعة
35- سوق الخميس
36- الجفرة
37- عمر المختار
38- صبراتة
39- المليطانية
40- سبها
41- العوانة
42- يني وليد
43- الخمس
44- القره بوللي
45- غات
46- أدري الشاطئ
47- بنت بية
48- غدامس
49- مسلاتة
50- العربان
51- سواني بن أدم
52- قصر الأخيار
53- ظاهر الجيل
54- مرزق
55- مزدة
56- يفرن
57- كاباو
58- نالوت
59- جادو
60- الأبيار
61- الشويرف
-62- القرضة الشاطئ
-63- براك الشاطئ
64- الغرايفة
65- وادي عتبة
66- إمساعد

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