عمداء 66 بلدية يرفضون سحب الثقة من الحكومة

حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة في اجتماع سابق لها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عمداء 66 بلدية، اليوم الثلاثاء، رفضهم قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، واصفين القرار بـ«الخطوة العبثية»، التي تفتقد «أي سند دستوري أو قانوني».

ونص بيان مشترك موقع من عمداء 66 بلدية: «نحن عمداء البلديات المنتخبين من الشعب الليبي والممثلين لكل بلديات ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا، نعلن رفضنا القاطع للخطوة العبثية التي قام بها اليوم رئيس مجلس النواب وعدد من النواب الداعمين له بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية».

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وأشار البيان إلى أن القرار يعد «مخالفة صريحة وواضحة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في جنيف»، معتبرين أن هذه الخطوة جاءت «تحت ضغط المصالح الشخصية لعدد من النواب وتعارض مصالحهم مع ما قامت به الحكومة من خطوات وإنجازات خلال فترة زمنية قصيرة، ودون حتى إقرار للميزانية».

وتابع البيان أن «هذه الخطوة لا يمكن وصفها إلا بالتزوير والتدليس، ولا تهدف إلا إلى إثارة الفوضى، وتعد خروجًا عن مسار خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف، ومحاولة لعرقلة الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر».