المنفي يلتقي رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي وزير خارجية المالديف عبد الله الشاهد الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. (المجلس الرئاسي الليبي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وزير خارجية المالديف عبد الله الشاهد الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الشاهد «أولويات الدورة الحالية، بما في ذلك آليات التعافي من جائحة كورونا، وإعداد خطة دولية بالخصوص»، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي الليبي على «فيسبوك».

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وتطرق اللقاء إلى «مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجمعية العامة ولجانها المختلفة مع الأجهزة التنفيذية في ليبيا». كما «رحب رئيس الجمعية العامة برئيس المجلس الرئاسي وأثنى على مجهوداته، على صعيد تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. ودعا قادة العالم لوقفة جادة من أجل القضاء على الجوع والفقر والحروب».

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في نيويورك، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش حضورهما اجتماعات الدورة الـ76 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن اجتماعات رفيعة المستوى التي تعقد على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.