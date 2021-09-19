المنفي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 12:03 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم، إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وفق ما أفاد مصدر قريب من المجلس الرئاسي «بوابة الوسط».

وقال المصدر إن زيارة المنفي ستستمر أسبوعًا، وسيلقي خلالها كلمة ليبيا، كما سيلتقي عددًّا من وزراء الخارجية العرب والأجانب المعنيين بالأزمة الليبية، على هامش الاجتماعات.

- دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثًا رفيع المستوى بشأن ليبيا»، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الحالي، في مدينة نيويورك، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات السياسية الليبية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي.

وقال دي مايو، في مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا» الجمعة: «نحن قلقون للغاية بشأن الوقت الذي يتقلص، بينما لا تتمكن الأطراف الليبية المختلفة من التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات والميزانية»، وفقًا لما نقلته وكالة «آكي» الإيطالية.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في ليبيا «مرغوبة ويطلبها الشعب الليبي، الذي يريد العودة للحياة الطبيعية»، محذرًا من أن «عدم إجراء الانتخابات قد يعرض البلاد لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار».

وفي بيان مشترك صدر الأحد الماضي، أكدت إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا للأطراف الليبية أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، وأشار بيان الدول الغربية الخمس إلى أن «القوانين المنظمة للانتخابات تأخرت، وعلى جميع الأطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها».

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