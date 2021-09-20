المنفي يستقبل وزير الخارجية المصري في نيويورك

لقاء المنفي ووزير الخارجية المصري سامحي شكري في نيويورك، الإثنين 20 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في نيويورك، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش حضورهما اجتماعات الدورة الـ76 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ في تغريدة على «تويتر»، إن لقاء المنفي وشكري جاء «للتباحث بشأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الجارتين الشقيقتين، فضلًا عن التطرق لمستجدات الملف الليبي والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة».

- المنفي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد، إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وقال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» إن زيارة المنفي ستستمر أسبوعًا، وسيلقي خلالها كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيلتقي عددًا من وزراء الخارجية العرب والأجانب المعنيين بالأزمة الليبية، على هامش الاجتماعات.

لقاء المنفي ووزير الخارجية المصري سامحي شكري في نيويورك، الإثنين 20 سبتمبر 2021. (الخارجية المصرية)