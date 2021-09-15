51 إصابة جديدة بالسرطان خلال 75 يوما في «سرت لعلاج الأورام»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 01:54 صباحا
مركز سرت لعلاج الأورام. (الإنترنت)

أعلنت وحدة السرطان بمركز سرت لعلاج الأورام، عن تسجيلها 51 إصابة جديدة بالسرطان خلال 75 يومًا فقط.

وقال المركز، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، إن الصور المقطعية والتحاليل والعينات أثبتت أن 51 مريضًا ومريضة انضموا إلى قائمة محاربي السرطان خلال شهرين ونصف (يوليو- أغسطس- سبتمبر). وأضاف المركز أن «ازدياد أعداد المصابين بالسرطان يدق ناقوس الخطر، الأمر الذي يحتاج دراسة علمية للأسباب وعلاجها».

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وفي 25 أغسطس الماضي، وجه مركز سرت لعلاج الأورام نداء استغاثة لحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة للتدخل، بسبب عدم وجود علاجات كيماوية لمرضى السرطان مند أكثر من عام. وقالت مساعدة مدير عام المركز، الدكتورة سعاد القعود، إن «المركز لم يتلقَ أي علاجات كيماوية ولا هرمونية ولا مواد تشغيلية، مما أربك عمل المركز».

وفي 27 أغسطس أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، أن «أدوية مرضى الأورام ستكون متوفرة خلال الأسبوعين المقبلين». وأكد وقتها «إعطائه الأولوية والأهمية الكبيرة لمرضى الأورام، وسيتم تلبية ما يمكن تلبيته من طلبات الأهالي». وتابع: «نحن في سباق مع الزمن؛ لضمان وصول الأدوية لمرضى الأورام، واستمرارية توفرها».

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