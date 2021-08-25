«سرت لعلاج الأورام» يستغيث بالحكومة: لا علاج ولا معدات منذ عام

مركز سرت لعلاج الأورام. (الإنترنت)

وجه مركز سرت لعلاج الأورام نداء استغاثة لحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة للتدخل، بسبب عدم وجود علاجات كيماوية لمرضى السرطان مند أكثر من عام.

وقالت مساعدة مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام، الدكتورة سعاد القعود، إن «المركز لم يتلقَ أي علاجات كيماوية ولا هرمونية ولا مواد تشغيلية، مما أربك عمل المركز».

وأوضحت القعود، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن «عدد مرضى الأورام المسجلين بالمركز تجاوز 520 مريضًا، وأن آخر شحنة تم استلامها من العلاج الكيماوي بمركز سرت كانت العام الماضي».

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وأشارت إلى أن «مرضى الأورام بسرت فى تزايد، ويعانون مشاكل كبيرة جراء أوضاعهم الصحية، مع نقص الجرعات الكيماوية، الأمر الذي يدفعهم للانتقال إلى مصراتة وطرابلس وصبراتة، في ظل تكاليف السفر المكلفة عليهم».

وطالبت القعود حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة بـ«التدخل لتوفير احتياجات المركز من علاجات كيماوية، ومواد تشغيلية ومعدات طبية، خاصة أن المركز يقدم خدماته العلاجية لمرضى أبوقرين غربًا وحتى الجفرة جنوبًا ورأس لانوف شرقًا».