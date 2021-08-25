«سرت لعلاج الأورام» يستغيث بالحكومة: لا علاج ولا معدات منذ عام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 07:53 مساء
مركز سرت لعلاج الأورام. (الإنترنت)

وجه مركز سرت لعلاج الأورام نداء استغاثة لحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة للتدخل، بسبب عدم وجود علاجات كيماوية لمرضى السرطان مند أكثر من عام.

وقالت مساعدة مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام، الدكتورة سعاد القعود، إن «المركز لم يتلقَ أي علاجات كيماوية ولا هرمونية ولا مواد تشغيلية، مما أربك عمل المركز».

وأوضحت القعود، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن «عدد مرضى الأورام المسجلين بالمركز تجاوز 520 مريضًا، وأن آخر شحنة تم استلامها من العلاج الكيماوي بمركز سرت كانت العام الماضي».

- للمرة الأولى منذ تأسيسه.. وصول شحنة مساعدات لمركز سرت لعلاج الأورام
- مدير الصحة بسرت يؤكد تزايد نسبة مرضى الأورام في المدينة

وأشارت إلى أن «مرضى الأورام بسرت فى تزايد، ويعانون مشاكل كبيرة جراء أوضاعهم الصحية، مع نقص الجرعات الكيماوية، الأمر الذي يدفعهم للانتقال إلى مصراتة وطرابلس وصبراتة، في ظل تكاليف السفر المكلفة عليهم».

وطالبت القعود حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة بـ«التدخل لتوفير احتياجات المركز من علاجات كيماوية، ومواد تشغيلية ومعدات طبية، خاصة أن المركز يقدم خدماته العلاجية لمرضى أبوقرين غربًا وحتى الجفرة جنوبًا ورأس لانوف شرقًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
«شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟
ليبيا
جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تبتكر نظام تبريد جديد لسياراتها