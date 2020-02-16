للمرة الأولى منذ تأسيسه.. وصول شحنة مساعدات لمركز سرت لعلاج الأورام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 فبراير 2020, 01:58 مساء
مساعدات لدى وصولها لمركز الأورام في سرت. (فيسبوك)

وصلت اليوم الأحد أول شحنة مساعدات لمركز سرت لعلاج الأورام، لأول مرة منذ تأسيسه في العام 2018.

وأوضح مدير الصحة سرت د.خليفة محمد السيوى: أن المساعدات مقدمة من الحكومة الموقتة وتحوي على محرك كهرباء حجم كبير حديث، و50 فراشا طبيا للإيواء، و100 بطانية، و100 وسادة طبية.

اقرأ أيضا: مدير الصحة بسرت يؤكد تزايد نسبة مرضى الأورام في المدينة

ومن المقرر أن تصل مساعدات أخرى تباعا مثل الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية لمركز سرت لعلاج الأورام.

ويتردد 250 مريضا ومريضة على المركز، وهناك عدد آخر مسجلين بمركزى مصراتة وصبراتة لعلاج الأورام يترددون علية لأخذ جرعة العلاج، فيما يتلقى عدد آخر من المرضى العلاج خارج البلاد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
الفخفاخ: انسحاب «النهضة» من الحكومة الجديدة «صعب» وضع تونس
عربى
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثيرات مختلفة لارتفاع هرمون الذكورة على صحة النساء والرجال