للمرة الأولى منذ تأسيسه.. وصول شحنة مساعدات لمركز سرت لعلاج الأورام

مساعدات لدى وصولها لمركز الأورام في سرت. (فيسبوك)

وصلت اليوم الأحد أول شحنة مساعدات لمركز سرت لعلاج الأورام، لأول مرة منذ تأسيسه في العام 2018.



وأوضح مدير الصحة سرت د.خليفة محمد السيوى: أن المساعدات مقدمة من الحكومة الموقتة وتحوي على محرك كهرباء حجم كبير حديث، و50 فراشا طبيا للإيواء، و100 بطانية، و100 وسادة طبية.

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ومن المقرر أن تصل مساعدات أخرى تباعا مثل الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية لمركز سرت لعلاج الأورام.



ويتردد 250 مريضا ومريضة على المركز، وهناك عدد آخر مسجلين بمركزى مصراتة وصبراتة لعلاج الأورام يترددون علية لأخذ جرعة العلاج، فيما يتلقى عدد آخر من المرضى العلاج خارج البلاد.

