وزير الصحة: أدوية الأورام ستكون جاهزة خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 01:51 صباحا
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، (وزارة الصحة)

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، الخميس، أن «أدوية مرضى الأورام ستكون متوفرة خلال الأسبوعين المقبلين».

وأكد الزناتي، خلال زيارته لمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، «إعطائه الأولوية والأهمية الكبيرة لمرضى الأورام، وسيتم تلبية ما يمكن تلبيته من طلبات الأهالي». وتابع: «نحن في سباق مع الزمن؛ لضمان وصول الأدوية لمرضى الأورام، واستمرارية توفرها».

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وتفقَّد الوزير خلال الزيارة قسم الأورام بالمستشفى؛ واستمع إلى شكاوى وطلبات عدد من أهالي المرضى ومسؤولي القسم. وقال إنه «على علم تام بما يحتاجه القسم، ولن يدخر جهدًا في توفير كل احتياجاته، وأنه في سباق مع الزمن لضمان وصول هذه الأدوية للمرضى في الوقت المناسب، واستمرارية توفرها في كل المراكز والمستشفيات الليبية المعنية بعلاج الأورام».

وفي وقت سابق الخميس، اشتكى مدير عام المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة محمد الفقيه، من عدم وجود أدوية، ورفض مصرف ليبيا المركزي ميزانية خصصتها وزارة الصحة بقيمة مليار وربع المليار دينار لشراء أدوية الأورام وأدوية مرضى الغسيل الكلوي.

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