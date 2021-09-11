ازدحام محطات الوقود في بني وليد

ازدحام السيارات أمام إحدى محطات الوقود بمدينة بني وليد، 11 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)

شهدت محطات الوقود بمدينة بني وليد، اليوم السبت، ازدحامًا شديدًا، بسبب ما تردد عن حدوث نقص في مخزونات البنزين بسبب إضراب سائقي نقل الوقود.

وأوضح صاحب إحدى المحطات ببني وليد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هناك سببًا ثانيًا للازدحام وهو تعبئة وتخزين بعض القالونات من قبل المواطنين وانقطاع التيار الكهربائي، مما فاقم الازدحام.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الخميس، أنها تنأى بنفسها عن مسؤولية الأزمة المحتملة؛ جراء رفض بعض السائقين نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها.

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وقالت الشركة، في بيان إنّها «تنأى بنفسها عن مسؤولية الازدحام الحاصل أو المحتمل نتيجة قيام بعض سائقي الوقود بإيقاف نقل الوقود داخل مدينة مصراتة وخارجها احتجاجًا على اشتراط الشركة توفُّر تصريح هيئة السلامة الوطنية كشرط أساسي للسماح لها بنقل الوقود وذلك لحماية الأرواح».

وندَّدت الشركة بـ«الإجراء الذي يقدم عليه بعض السائقين بالمخالفة لتواجد أي مركبة محملة بالوقود على الطرقات»، لافتة إلى أنها «أحالت الأمر لجهات الاختصاص بالمدينة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ تفاديًا لخلق أي إرباك في عملية التزويد».

إحدى محطات الوقود بمدينة بني وليد، 11 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)