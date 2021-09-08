الداخلية: ضبط مخربين اعتدوا على منظومات النهر الصناعي في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 08:54 صباحا
متهمون بالاعتداء على منظومات النهر الصناعي في بني وليد، 7 سبتمبر 2021، (الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية إيقاف «مخربين» اعتدوا على منظومات جهاز النهر الصناعي داخل الحدود الإدارية بمنطقة بني وليد.

وضبطت الدوريات الأمنية بفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس «المخربين» الذين حطموا صمامات مجمعات المياه داخل بني وليد، واتخذت الاجراءات القانونية حيالهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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ويأني ذلك في إطار الحملة الأمنية لإزالة الوصلات العشوائية وغير القانونية بمسارات نقل المياه بالنهر الصناعي، المنفذة بناء على تعليمات النائب العام.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحملة بدأت أعمالها في منطقتي الشويرف والحساونة لمنع التعديات والمخالفات على منظومات النهر.

جانب من الحملة الأمنية لإزالة الاعتداءات على النهر الصناعي في بني وليد.
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