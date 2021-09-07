إزالة 32 وصلة غير شرعية على المسار الأوسط للنهر الصناعي

حملة إزالة وصلات غير شرعية على المسار الأوسط للنهر الصناعي، 6 سبتمبر 2021، (جهاز النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إزالة 32 وصلة غير شرعية على المسار الأوسط.

وعثر على الوصلات أمس الإثنين، في المسافة من المحطة «323+253» بموقع الشويرف إلى المحطة «093+130» أمام المنطقة السكنية بموقع الحساونة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي الأول من سبتمبر الجاري، ضبطت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون بطرابلس، بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية، 56 وصلة عشوائية بأنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، بالإضافة إلى إغلاق مجمعات المياه.

وخلال الأيام الماضية، شنت وزارة الداخلية حملة تستهدف منع وضبط الوصلات العشوائية، ابتداءً من بلدة بني وليد حتى منطقة الشويرف، كما أوقفت عددًا من المخالفين وأحالتهم إلى جهات الاختصاص دون ذكر المزيد من المعلومات.

جانب من الحملة.

جانب من الحملة.