الغويل: 500 مليار دينار قيمة التمويل المطلوب لإعادة إعمار ليبيا خلال 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 09:30 مساء
الغويل متحدثا إلى قناة «الشرق» السعودية، الأربعاء 8 سبتمبر 2021. (لقطة من فيديو بثته قناة الشرق للمقابلة)

توقع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، سلامة الغويل، أن تبلغ قيمة التمويل المطلوب لإعادة إعمار ليبيا نحو 500 مليار دينار (أي ما يوازي 111 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح الغويل في مقابلة مع قناة «الشرق» الإخبارية السعودية، اليوم الأربعاء، أن مصادر التمويل الأساسية لعملية إعادة إعمار البلاد تتمثل بالحكومة الليبية، بالإضافة لشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، إلى جانب القطاع الخاص، مضيفا «نتعاون مع دول الجوار في ملف إعادة الإعمار».

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وأكد الغويل أن حكومة الوحدة الوطنية عازمة على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إعادة الإعمار وإداخل الدول المهمة صاحبة التجارب الرائدة «خبرة ورأسمال وقطاع بشري ويد عاملة مؤهلة جيدا»، مشيرا إلى أن «التجربة المصرية» هي نصب أعين حكومة الوحدة الوطنية في سبيل تحقيق التنمية.

وتعتمد ليبيا بشكل رئيسي على إيرادات النفط، حيث تمتلك أكبر احتياطي من الخام في القارة الأفريقية، وساهمت الاضطرابات السياسية خلال السنوات الأخيرة في تقلب مستوى إنتاجها اليومي، الذي يستقر حالياً عند 1.2 مليون برميل تقريباً ويتداول سعر النفط لخام برنت حالياً عند مستويات تقارب 73 دولار للبرميل.

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