الكبير: تمويل الإنفاق وإعادة الإعمار يتطلبان زيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميا

رأى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ضرورة ارتفاع معدلات إنتاج النفط في العام المقبل، على اعتبار أن النفط هو مصدر دخل ليبيا الوحيد تقريبًا.
وقال الكبير في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الأميركية: «يجب أن يرتفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 مليون برميل يوميًّا العام المقبل لتكون ليبيا في الجانب الآمن، من أجل تغطية احتياجات الإنفاق الحالي والبدء في تحديث الاقتصاد وخطط إعادة الإعمار».
وتوقع محافظ المصرف المركزي أن «تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج النفط الخام»، لافتًا إلى أن «زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل نفط ستحقق إيرادات بقيمة 35 مليار دولار إذا استقر سعر البرميل عند متوسط 60 دولارًا».
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وأضاف الكبير: «المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وفائض الميزانية سيكون ممكنًا إذا ظل سعر النفط مستقرًّا مع استمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط».
من جهة أخرى، قال الكبير إن «المصرف المركزي يعمل حاليًا على المرحلة النهائية من خطة لضمان استمرار توفير السيولة على أساس يومي، وبسقف سحب مرتفع».