الكبير: تمويل الإنفاق وإعادة الإعمار يتطلبان زيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 03:02 مساء
حقل الفيل النفطي. (أرشيفية: الإنترنت).

رأى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ضرورة ارتفاع معدلات إنتاج النفط في العام المقبل، على اعتبار أن النفط هو مصدر دخل ليبيا الوحيد تقريبًا.

وقال الكبير في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الأميركية: «يجب أن يرتفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 مليون برميل يوميًّا العام المقبل لتكون ليبيا في الجانب الآمن، من أجل تغطية احتياجات الإنفاق الحالي والبدء في تحديث الاقتصاد وخطط إعادة الإعمار».

وتوقع محافظ المصرف المركزي أن «تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج النفط الخام»، لافتًا إلى أن «زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل نفط ستحقق إيرادات بقيمة 35 مليار دولار إذا استقر سعر البرميل عند متوسط 60 دولارًا».

اقرأ أيضا.. محافظ «المركزي»: الدين المحلي في مستوى «خطير للغاية».. و116.6 طن احتياطي الذهب.. ولا نتوقع الاقتراض من الخارج

وأضاف الكبير: «المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وفائض الميزانية سيكون ممكنًا إذا ظل سعر النفط مستقرًّا مع استمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط».

من جهة أخرى، قال الكبير إن «المصرف المركزي يعمل حاليًا على المرحلة النهائية من خطة لضمان استمرار توفير السيولة على أساس يومي، وبسقف سحب مرتفع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
«شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟
ليبيا
جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
ليبيا
مجلس الأمن يدعو لتجنب التأثيرات السلبية للنزاع الليبي والتصدي لنقل الأسلحة وتدفق...
ليبيا
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خدمة جديدة من «فيسبوك».. تعرف عليها