الكبير: تمويل الإنفاق وإعادة الإعمار يتطلبان زيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميا

حقل الفيل النفطي. (أرشيفية: الإنترنت).

رأى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ضرورة ارتفاع معدلات إنتاج النفط في العام المقبل، على اعتبار أن النفط هو مصدر دخل ليبيا الوحيد تقريبًا.

وقال الكبير في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الأميركية: «يجب أن يرتفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 مليون برميل يوميًّا العام المقبل لتكون ليبيا في الجانب الآمن، من أجل تغطية احتياجات الإنفاق الحالي والبدء في تحديث الاقتصاد وخطط إعادة الإعمار».

وتوقع محافظ المصرف المركزي أن «تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج النفط الخام»، لافتًا إلى أن «زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل نفط ستحقق إيرادات بقيمة 35 مليار دولار إذا استقر سعر البرميل عند متوسط 60 دولارًا».

اقرأ أيضا.. محافظ «المركزي»: الدين المحلي في مستوى «خطير للغاية».. و116.6 طن احتياطي الذهب.. ولا نتوقع الاقتراض من الخارج

وأضاف الكبير: «المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وفائض الميزانية سيكون ممكنًا إذا ظل سعر النفط مستقرًّا مع استمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط».

من جهة أخرى، قال الكبير إن «المصرف المركزي يعمل حاليًا على المرحلة النهائية من خطة لضمان استمرار توفير السيولة على أساس يومي، وبسقف سحب مرتفع».