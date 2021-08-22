محافظ «المركزي»: الدين المحلي في مستوى «خطير للغاية».. و116.6 طن احتياطي الذهب.. ولا نتوقع الاقتراض من الخارج

كشف محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، أن إجمالي الدين المحلي الليبي في مستوى «خطير للغاية» يتجاوز 270% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستبعد الكبير، في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية اللجوء للاقتراض من الخارج، وقال: «على المديين القصير والمتوسط ، لا نتوقع أن تلجأ ليبيا إلى الاقتراض من الخارج». ولفت في الوقت نفسه، إلى أن احتياطي الذهب في البلاد يبلغ حاليًا نحو 116.6 طن.
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في الوقت نفسه، أعلن محافظ المصرف المركزي، الالتزام بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي، وقال الكبير: «نحن ملتزمون بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، ونناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك».