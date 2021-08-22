محافظ «المركزي»: الدين المحلي في مستوى «خطير للغاية».. و116.6 طن احتياطي الذهب.. ولا نتوقع الاقتراض من الخارج

محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير (أرشيفية: الإنترنت)

كشف محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، أن إجمالي الدين المحلي الليبي في مستوى «خطير للغاية» يتجاوز 270% من الناتج المحلي الإجمالي.



واستبعد الكبير، في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية اللجوء للاقتراض من الخارج، وقال: «على المديين القصير والمتوسط ​​، لا نتوقع أن تلجأ ليبيا إلى الاقتراض من الخارج». ولفت في الوقت نفسه، إلى أن احتياطي الذهب في البلاد يبلغ حاليًا نحو 116.6 طن.

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في الوقت نفسه، أعلن محافظ المصرف المركزي، الالتزام بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي، وقال الكبير: «نحن ملتزمون بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، ونناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك».