مجلس الوزراء يخصص 2.250 مليار دينار لصناديق الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 07:32 مساء
الاجتماع العادي الرابع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الخميس 8 يوليو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تخصيص 2.250 مليار دينار لصالح صندوق الإعمار، خصمًا من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018.

ووفق المادة الأولى من القراررقم 321 لسنة 2021، فقد توزعت المخصصات بواقع 750 مليون دينار لصالح صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة، ومثلها لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، و500 مليون دينار لصندوق إعمار سرت، و250 مليون دينار لصندوق إعمار مرزق.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ في الحسابات المصرفية للصنادق، على أن تصرف هذه المبالغ وفقًا للأغراض المنشأة من أجلها صناديق الإعمار.

-الكبير: تمويل الإنفاق وإعادة الإعمار يتطلبان زيادة إنتاج النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميا

-الدبيبة في الزاوية: تعهدات بحل أزمة السيولة.. وإعادة الإعمار.. والتركيز على المشاريع الصحية والتعليمية

-تقرير بريطاني: مشاريع بنصف تريليون دولار تحفز خطط تقاسم إعادة الإعمار في ليبيا

كما نصت المادة الثالثة على أن تُقدِّم صناديق الإعمار تقارير دورية لوزارتي التخطيط والمالية، بشأن الإنفاق.

وأمس الأحد رأى محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ضرورة ارتفاع معدلات إنتاج النفط في العام المقبل، على اعتبار أن النفط هو مصدر دخل ليبيا الوحيد تقريبًا.

وقال الكبير في تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الأميركية: «يجب أن يرتفع الإنتاج اليومي إلى 1.8 مليون برميل يوميًّا العام المقبل لتكون ليبيا في الجانب الآمن، من أجل تغطية احتياجات الإنفاق الحالي والبدء في تحديث الاقتصاد وخطط إعادة الإعمار».

مبنى مدمر نتيجة الحرب في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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