الدبيبة في الزاوية: تعهدات بحل أزمة السيولة.. وإعادة الإعمار.. والتركيز على المشاريع الصحية والتعليمية

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته بضرورة «إيلاء الأولوية للمشاريع الصحية والتعليمية» في الزاوية خلال خطة العام الجاري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للدبيبة في مدينة الزاوية رافقه خلالها نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعدد من الوزراء ومديري المؤسسات التنفيذية، وشملت مستشفى الزاوية التعليمي، ومديرية أمن الزاوية، والمباني المتضررة والمدمرة خلال «حرب التحرير»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وفي مستشفى الزاوية التعليمي، اطلع الوفد على الأعمال المتوقفة بالمستشفى، كما توقف الوفد بميدان الزاوية وتجول بالمباني المتضررة والمدمرة، حيث أعطى الدبيبة «تعليماته للأجهزة التنفيذية بوضع المقايسات اللازمة لهذه المشاريع»، وفق البيان.

- الدبيبة: إنهاء فوضى السلاح يحتاج تكاتف أبناء الزاوية

وتابع الوفد أعمال الصيانة المنجزة بمصفاة الزاوية للنفط ومحطة كهرباء الزاوية، وفق البيان، الذي أشار إلى أن إتمام هذه الصيانات سيساعد في تحسين الشبكة الكهربائية.

وعقد الدبيبة عقب الجولة لقاءين أحدهما موسع بمركز البحوث الطبية حضره عدد من أهالي وممثلي المدينة، والآخر فني مع عميد البلدية ومسؤولي القطاعات لتحديد الخطة المنفذة من قبل الدولة في مدينة الزاوية، التي يصل إجمالي تكلفتها 20 مليون دينار تشمل عددًا من المشروعات بمجالات مختلفة.

وخلال هذه اللقاءات، قال الدبيبة إن «إنهاء فوضى السلاح يحتاج تكاتف جميع أبناء الزاوية»، وتعهد «بحل مشكلة نقص السيولة النقدية في مصارف الزاوية، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي»، وقال: «لا يوجد مبرر اليوم لنقص السيولة النقدية، وسنحاسب كل مَن سيتسبب في عودة كابوس السيولة».

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

من جولة الدبيبة رفقة اللافي وعدد من الوزراء في الزاوية، 21 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)