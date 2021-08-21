الدبيبة: إنهاء فوضى السلاح يحتاج تكاتف أبناء الزاوية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة يتحدث خلال اجتماع مع أعيان وأهالي الزاوية، رفقة عدد من الوزراء.، 21 أغسطس 2021. (لقطة مقبتة من تسجيل مصور)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة إن «إنهاء فوضى السلاح يحتاج تكاتف جميع أبناء الزاوية».

وأضاف خلال اجتماع مع أعيان وأهالي الزاوية، رفقة عدد من الوزراء «نعدكم بحل مشكلة نقص السيولة النقدية في مصارف الزاوية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي»، وقال «لا يوجد مبرر اليوم لنقص السيولة النقديةن وسنحاسب كل من سيتسبب في عودة كابوس السيولة».

وأقر الدبيبة بأن الزاوية تعرضت للتهميش خلال الفترة الماضية، وتعهد بضمان فرص عمل لشباب المدينة، والعمل على مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال التي تعاني منها الزاوية مثل عديد من المدن الليبية.

وخلال المناسبة نفسها، عبر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن أمله أن يتحمل «مجلس النواب ومجلس الدولة مسؤولياتهما، وإصدار قانون للقاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات».